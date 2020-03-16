ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни жителей Эстонии махали фонариками из окон по просьбе президента Кальюлайд

Напомним, что сегодня днем глава государства обратилась к жителям со следующим текстом:

«Призываю всех сегодня в восемь вечера подойти к окнам своих домов и квартир, включить вспышку или фонарик на телефоне или воспользоваться карманным фонариком и помахать им из окна. Так мы сможем выразить поддержку всем тем, кто изо дня в день работает на первой линии и поддерживает работу "кровообращения нашего общества". Таким образом мы сможем другим показать свою заботу и то, что нам не все равно, как чувствуют себя соседи и люди во дворе», - говорится в сообщении президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Facebook Керсти Кальюлайд

«Мы в кризисе, в котором никто из нас еще никогда не был. Чтобы наше общество вышло из него максимально безболезненно, не достаточно лишь решений кризисных комиссий, советов госчиновников и указаний, каждый должен вносить свой вклад. Вклад каждого человека разный, но он по-своему необходим. Не забывайте звонить своим родителям и бабушкам и дедушкам», - продолжает президент на своей странице в Facebook.

Акция «Помаши, потому что заботишься» пройдет сегодня в 20:00 по эстонскому времени. Таким образом все смогут показать свое небезразличие и выразить поддержку сотням и тысячам людей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем для того, чтобы жизненно необходимые услуги функционировали - медикам, работники детских садов, сотрудникам Центра тревоги, водителям автобусов, продавцам, доставщикам еды и многим другим. Давайте покажем друг другу, что в тяжелый момент мы едины.

#LehvitaSestHoolid - это хэштег для того, чтобы поделиться фотографиями, сделанными сегодня вечером.