ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Нидерландов перед закрытием магазинов бросились пополнять запасы травки

Вечером в воскресенье правительство Нидерландов сообщило, что в целях ограничения распространения Covid-19 будут закрыты рестораны, бары и популярные амстердамские кофешопы, в которых продают марихуану, передает Русский TVNET.
После сообщения у магазинов с травкой быстро образовались длинные очереди. В последующие три недели жители должны соблюдать социальное дистанцирование, и у многих в это время не будет работы, сообщает AP. Развлекательные места будут закрыты минимум до 6 апреля.
Одной из опрошенных АР в очереди женщин была работница сферы здравоохранения, которая не пожелала раскрывать свое имя. Она сказала, что после сообщения правительства о новых ограничениях поспешила в кофешоп.
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Бруинс в своем сообщении особо отметил, что решение о закрытии развлекательных мест распространяется и на учреждения такого типа.
Я особо много не курю, но ведь три недели придется сидеть дома,
– пояснила женщина фотографу АР, стоя в очереди у кафе Bullwackie в южной части Амстердама.
Там предлагаются различные сорта марихуаны. Например, выращенная в Нидерландах «Амнезия» стоит 10 евро за грамм.
Галерея: Очереди за марихуаной в Амстердаме