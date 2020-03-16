Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь

Девочка появилась на свет в начале февраля в престижном госпитале «Лапино». Там же, к слову, Настя рожала и первенца Милану. Молодые родители не стали выжидать несколько месяцев и уже сегодня отправились вместе с маленькой Евой в храм, где и крестили малышку. Девочка, по словам папы, вела себя очень тихо всю дорогу.

На таинстве присутствовали близкие и друзья семьи Тарасова. Футболист сейчас передвигается с трудом: у него травмирована нога. Но и в период реабилитации он активен и с удовольствием заботится о детях и супруге.

На обратном пути Ева заснула на руках у мамы, а Милана — у папы. «Все прошло отлично. Едем домой», — коротко отметил Дмитрий Тарасов в микроблоге.

Дома всю семью ждал сюрприз: компания, ранее организовывавшая детские праздники для супругов, украсила особняк разноцветными шарами и забавными композициями.

К слову, Насте сегодня непросто справляться с двумя детьми. «Сначала было очень страшно. Кормила и слезы градом — как дальше? Еще и любимый на сборах. Я поняла, что хочу побыть одна с доченьками, и отпустила всю подмогу по домам. Быстро пришла в себя, поймала темп нашей увеличившейся семьи и страшный бэбиблюз закончился. Страхи отпустили. Все стало так слажено. Немножко тяжело иногда вставать на кормления ночью, а в целом — все замечательно! Скоро уже будет извиваться на руках и проситься на пол», — делилась Костенко.