Пн, 16.03.2020
Почему мартовский концерт Анны Семенович и Мити Фомина в Йыхви перенесли на новую дату? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Наоми Кэмпбелл выбросила в помойку дизайнерскую вещь после авиаперелета

Наоми Кэмпбелл.

ФОТО: http://www.mehamania.blogspot.ru/

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл выбросила манто люксового бренда Burberry после авиарейса из страха заразиться коронавирусом. На ее сообщение обратили внимание пользователи Twitter, пишет Lenta.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в медицинской маске, а также в бежевом пончо с коричневой кожаной отделкой, который надела поверх защитного костюма. «Боже мой, я надеюсь, это не плед из самолета, а твоя личная вещь. Они уделяют химчистке мало внимания», — высказала свои опасения одна из подписчиц Кэмпбелл под публикацией. На ее комментарий модель ответила, что выбросила манто еще в аэропорту сразу после перелета.

На сайте британского модного дома указанное пончо продается по цене 2790 долларов (около 2502 евро). 

НАВЕРХ