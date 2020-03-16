Наоми Кэмпбелл выбросила в помойку дизайнерскую вещь после авиаперелета

Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в медицинской маске, а также в бежевом пончо с коричневой кожаной отделкой, который надела поверх защитного костюма. «Боже мой, я надеюсь, это не плед из самолета, а твоя личная вещь. Они уделяют химчистке мало внимания», — высказала свои опасения одна из подписчиц Кэмпбелл под публикацией. На ее комментарий модель ответила, что выбросила манто еще в аэропорту сразу после перелета.