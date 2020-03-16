Наоми Кэмпбелл выбросила в помойку дизайнерскую вещь после авиаперелета

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл выбросила манто люксового бренда Burberry после авиарейса из страха заразиться коронавирусом. На ее сообщение обратили внимание пользователи Twitter, пишет Lenta.
Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в медицинской маске, а также в бежевом пончо с коричневой кожаной отделкой, который надела поверх защитного костюма. «Боже мой, я надеюсь, это не плед из самолета, а твоя личная вещь. Они уделяют химчистке мало внимания», — высказала свои опасения одна из подписчиц Кэмпбелл под публикацией. На ее комментарий модель ответила, что выбросила манто еще в аэропорту сразу после перелета.
SHOOK pic.twitter.com/gnD30Td6gh— Kelèchi (@heykelechi) March 13, 2020
На сайте британского модного дома указанное пончо продается по цене 2790 долларов (около 2502 евро).