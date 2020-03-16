Сайт дня: открылся международный онлайн-бар для тех, кто скучает в карантине

Сотрудники российского брендингового агентства shishki.collective запустили международный онлайн-бар в поддержку движения #StayTheFuckHome, призывающего людей по всему миру оставаться дома, чтобы не подхватить новый коронавирус. Бар агентства получил аналогичное название — Stay The Fuck Home Bar.
Онлайн-заведение представляет собой набор «комнат» в сервисе Whereby, предназначенного для видеозвонков. Основная комната вмещает до 12 человек, комнаты поменьше — до четырех. В любую из них можно пригласить друга, скопировав специальную ссылку, пишет Knife.media.
Дальше можно делать все то же, что и в любом видеочате или баре: пить, общаться, произносить тосты и так далее. Дресс-кода нет: можно входить без медицинских масок. Разработчики сравнивают бар с защищенным сексом: там вы сможете приятно и безопасно провести время без последствий (если не увлечетесь выпивкой, конечно).
Сотрудники агентства отметили, что бар создан в первую очередь для тех, кому одиноко из-за самоизоляции во время карантина. «Наслаждайтесь баром, но помните о своих близких и оставайтесь с ними на связи», — пишется на сайте.