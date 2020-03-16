Пародия вместо пафоса: Little Big хотят встряхнуть Евровидение

Отношение к песенному конкурсу «Евровидение» в России почти такое же, как в Германии — к Чемпионату Европы по футболу. И все же страна 16 мая настроена на эксперимент — и делает ставку на сатиру.

Самое важное в хорошей сатире — крайне серьезное лицо. А это Илья Прусикин и его команда из группы Little Big отточили до идеала. Помимо этого, основанная в 2013 году в Петербурге группа исполняет зажигательный рейв и представляет отлично отрепетированные шоу.

То, что это музыка в России когда-нибудь пойдет в массы, поначалу было неочевидно. Видео Every day I'm drinking, в котором Little Big высмеивала стереотипы о России, уже много лет назад сделало группу известной в Европе. Но в родной стране многие считали ее антироссийской. Злоупотребляющий водкой казак с татуировкой в виде Кремля на груди так же возмущал, как и молодая женщина в кокошнике и с медведем или человек с балалайкой, который в конце разбивает свой музыкальный инструмент.

Не для слабаков и Big dick, где Прусикин выступает с огромным фаллосом, скрытым цензурой, хотя 34-летний солист сам назвал этот клип пародией на все современные поп-видео. Стремление к пародии и провокации четко просматривается и в Rock Paper Scissors. Там группа взяла песню Bad Touch американской рок-группы Bloodhound Gang.

А уж после выхода сингла Skibidi осенью 2018 года вокруг Little Big точно поднялась нешуточная шумиха. А нынешнее видео, набрав примерно 370 миллионов просмотров, с большим отрывом стало самым вирусным хитом среди участников Eurovision Song Contest. Хотя причудливые танцевальные движения местами не совсем детские, группа Little Big завоевала приз бельгийского детского и молодежного канала Ketnet.

Теперь группа и в России считается семейной. Но победа на отборочном этапе «Евровидения» все же стала неожиданностью. Даже сама группа воспринимала участие в национальном отборочном туре как шутку. Little Big — абсолютная смена стилистики. Раньше Москва подходила к участию в песенном конкурсе крайне серьезно и с большим пафосом. Победа в «Евровидении» для россиян была все равно что победа на чемпионате Европы по футболу для немцев. Пока лучших результатов достигли сентиментальные красавчики Дима Билан и Сергей Лазарев.

С ними у самоироничных Little Big мало общего. Однако теперь у группы есть шанс произвести фурор в финале в Роттердаме, который состоится 16 мая. Многие фанаты надеются на победу Little Big — конечно, если «Евровидение» не отменят из-за коронавируса.

У группы не просто огромное число поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии. Их сингл Uno может стать таким же заразительным, как и Skibidi. Это идеальный способ высмеять песенный конкурс: группа предстает в клипе в образе из 1970-х годов — в брюках клеш, костюмах в стиле Dancing Queen, с невозмутимыми лицами и отточенными движениями ног под псевдолатиноамериканскую музыку.