Выйти из шкафа или скрыться в тумане? Жизнь ЛГБТ в Балтии

– рассказал он.

Каспарс говорит – те протесты сделали его с друзьями сильнее. После первых беспорядков они создали в Латвии ЛГБТ-организацию «Мозаика», которая занимается защитой прав секс-меньшинств. А защищать в Латвии по-прежнему есть кого.

«Есть чисто физические нападения на людей, например, когда они выходят из клуба. Есть шантаж, были у нас случаи - "я расскажу твоим родителям, я расскажу твоим друзьям" и так далее. Есть тоже нападение на квартиру, написали граффити на дверях и так далее» – делится Каспарс.

«Отстреливать, как бешеных собак!», «Больных надо изолировать!», «В Китае гомосексуальные болезни лечат электричеством!» – это лишь самые безобидные комментарии, которые латвийские пользователи до сих пор пишут в Интернете.

Только в 2019 году эксперты «Мозаики» отследили в соцсетях более 500 открытых нападков на представителей секс-меньшинств.

В полицию большинство пострадавших не обращаются: считают, что бесполезно.

«У нас есть 28 дел, которые мы послали в полицию, и практически ни в одном случае они не начинали процесс. И это было очень интересно услышать – почему полиция, например, не принимает какой-то процесс. Потому что сначала у нас – «у человека такое мнение», «у человека христианское мнение» и так далее. Но если мы посмотрим, например, на Великобританию, то там было бы уже у нас 28 дел – речь о действиях на почве ненависти», – говорит глава объединения «Мозаика» Каспарс Залитис.

В Уголовном законе Латвии есть статья «О разжигании ненависти и социальной вражды». Наказание – до года тюрьмы. Но о секс-меньшинствах существенный вред... Как измерить вред, например, от травли в Интернете?

2007 год. Вспоминая прошлые беспорядки, полиция в Риге больше рисковать не хочет. Гей-парад проходит в закрытом от посторонних парке, за высоким забором. Так всем спокойнее. Протестующих становится заметно меньше.

2008 год. В 2008-м радужное шествие набирает обороты. И теперь уже проходит на главной набережной города, напротив президентского дворца.

Впервые в Риге ради гей-парада перекрывают движение транспорта. Все заканчивается сравнительно спокойно.

2009 год. В 2009-м в рижском прайде впервые участвуют политики и дипломаты. Например, посол США в Латвии. Протестующих – единицы, участников с каждым годом все больше.

Среди тех, кто принимал участие в первых акция ЛГБТ в Риге, были Мария и Диана. Они объясняют, что пока в Балтии повсеместно нарушаются права секс-меньшинств, такие мероприятия, как гей-парады, – не только шествия, но и лекции, и научные конференции - крайне необходимы.

Мария и Диана вместе без малого 30 лет.

Мария Голубева – первая в истории Латвии женщина-депутат, не скрывающая своей иной сексуальности.

Их брак с Дианой зарегистрирован официально. Но только за границей – узаконить свои семейные отношения на родине латвийскому законодателю не позволили латвийские законы.