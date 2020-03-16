Президент Кальюлайд призвала в кризис всех помахать фонариками из окон домов

«Призываю всех сегодня в восемь вечера подойти к окнам своих домов и квартир, включить вспышку или фонарик на телефоне или воспользоваться карманным фонариком и помахать им из окна. Так мы сможем выразить поддержку всем тем, кто изо дня в день работает на первой линии и поддерживает работу "кровообращения нашего общества". Таким образом мы сможем другим показать свою заботу и то, что нам не все равно, как чувствуют себя соседи и люди во дворе», - говорится в сообщении президента Эстонии Керсти Кальюлайд.