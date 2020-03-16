Таллиннский зоопарк вводит существенные ограничения

В связи с распространением вируса Covid-19 и чрезвычайным положением в стране, Таллиннский зоопарк отменяет все запланированные мероприятия, экскурсии, детские дни рождения, учебные программы и работу кружков по интересам.
Пока что часть зоопарка, находящаяся под открытым небом, продолжить работать. Закрыты все внутренние экспозиции: тропические домики, детский зоопарк, полярный домик, сувенирный магазин, центр обучения.
Входные билеты до конца марта можно купить только в кассе самообслуживания при помощи банковской карты. В обычных кассах продажа остановлена, нет возможности оплатить билет наличными.
Зоопарк напоминает, что если у вас есть признаки вирусного заболевания, то стоит остаться дома и придерживаться рекомендаций департамента здоровья.
Все последующие изменения в работе будут опубликованы на домашней странице Таллиннского зоопарка. Сотрудники свяжутся со всеми, у кого были запланированы экскурсии, дни рождения и прочие мероприятия.