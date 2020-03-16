Таллиннский зоопарк вводит существенные ограничения

Пока что часть зоопарка, находящаяся под открытым небом, продолжить работать. Закрыты все внутренние экспозиции: тропические домики, детский зоопарк, полярный домик, сувенирный магазин, центр обучения.

Входные билеты до конца марта можно купить только в кассе самообслуживания при помощи банковской карты. В обычных кассах продажа остановлена, нет возможности оплатить билет наличными.

Зоопарк напоминает, что если у вас есть признаки вирусного заболевания, то стоит остаться дома и придерживаться рекомендаций департамента здоровья.