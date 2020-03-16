Пн, 16.03.2020
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Как мыло убивает вирусы: учительница показала поразительное видео

Мыло. Фото иллюстративное.

ФОТО: GRAZVYDAS J / PantherMedia / GRAZVYDAS J

Учительница Аманда Лоренцо с помощью простого эксперимента наглядно продемонстрировала детям, как мыло убивает бактерии. Видео, на котором запечатлен момент обучения принципам соблюдения гигиены, педагог опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.

Аманда Лоренцо отметила, что она этот эксперимент не придумала, а лишь подсмотрела у другого блогера в соцсети ТікТок.

Женщина взяла две пластиковые емкости: в одну она налила воду и добавила молотый черный перец, а во вторую – жидкое мыло. Содержимое первой тарелки – маленькие черные крупицы специи – служили примером потенциально опасных микроорганизмов.

Лоренцо подчеркнула, что перец "разбегается" по тарелке из-за плотности веществ, а не волшебного антибактериального действия, но для детей это неважно.

Важно – наглядно показать, что это работает,

– резюмирует учительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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