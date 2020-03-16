Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Макароны считаются простым для приготовления полуфабрикатом. Но на деле бывают довольно своенравными. Чтобы сварить их правильно, и они в процессе приготовления не слиплись, важно знать несколько маленьких секретов.

Многие хозяйки, чтобы макароны не слипались, промывают их проточной водой. Но вот подавать на стол такие промытые макароны не получится, потому что они будут холодными. Этот метод подходит только в том случае, если вы собираетесь что-то готовить из отварных макарон или же обжаривать их на сковороде.