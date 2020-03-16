Эстонец в Риге: из отеля нас выгнали по причине коронавируса, автобусы не ходят, домой не уехать

Долететь до Риги стало уже большой проблемой, но компания успела запрыгнуть в последнюю дверь последнего вагона поезда, или на один единственный последний рейс до столицы Латвии. Ночью оттуда доехать до Эстонии не представлялось возможным, самолеты не летают и не ходят поезда и не едут автобусы. Остановились ребята в гостинице Rija Hotel Tia, но с утра пораньше их вместо вкусного завтрака ожидал сухпаек с собой и просьба поскорее освободить отель, так как он закрывается на карантин. При этом билетов на автобусы до Таллинна уже в продаже нет и единственный шанс вернуться домой - заказать такси за 80-105 евро до Пярну, а там уже смотреть, на чем приехать домой.