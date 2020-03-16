У звезды «ДОМа-2» из Таллинна обнаружили опухоль в увеличенной недавно груди

Полгода назад Милена Безбородова из Таллинна легла под нож пластического хирурга. Девушка решила увеличить бюст, после чего начались серьезные осложнения. У участницы скандального реалити появились новообразования, которые теперь причиняют боль и дискомфорт, пишет Стархит.
Несколько дней назад 20-летняя Милена Безбородова была вынуждена обратиться к врачам. Причиной стали неприятные ощущения в молочных железах, которые не так давно подверглись хирургической коррекции. Звезда «ДОМа-2» отправилась на консультацию к маммологу, чтобы узнать в чем же дело. Так, оказалось, что у девушки появилось несколько новообразований.
К слову, Милена отметила, что уже имела схожие проблемы ранее. В прошлом году у нее обнаружили четыре небольшие опухоли, которые оказались доброкачественными. Тогда-то Безбородова и решила поработать над бюстом. И в процессе удаления фиброаденомы обрела еще и импланты.
Милена уверена, что ее жизни ничего не угрожает. Врачи рекомендуют ей следить за самочувствием, а хирургическое вмешательство отложить на потом.
У меня и так были эти опухоли, их уже удаляли. Теперь они появились вновь. Мне требуется наблюдение, вот и все,
— поделилась Милена.
Белобородова признается, что долгие годы не догадывалась о своей болезни, ей было неловко обращаться к специалистам. «Про фиброаденому я даже не слышала, не знала, что новообразования в груди — это ненормально. Просто жила с этим несколько лет, но сильно стеснялась. Даже дать Леше потрогать грудь мне было страшно. Боялась, что он подумает, будто у меня там что-то странное. Но он ничего не говорил, и я решила, что все в порядке», — рассказала Милена Dom2Life.ru.