У звезды «ДОМа-2» из Таллинна обнаружили опухоль в увеличенной недавно груди

Несколько дней назад 20-летняя Милена Безбородова была вынуждена обратиться к врачам. Причиной стали неприятные ощущения в молочных железах, которые не так давно подверглись хирургической коррекции. Звезда «ДОМа-2» отправилась на консультацию к маммологу, чтобы узнать в чем же дело. Так, оказалось, что у девушки появилось несколько новообразований.

К слову, Милена отметила, что уже имела схожие проблемы ранее. В прошлом году у нее обнаружили четыре небольшие опухоли, которые оказались доброкачественными. Тогда-то Безбородова и решила поработать над бюстом. И в процессе удаления фиброаденомы обрела еще и импланты.

Милена уверена, что ее жизни ничего не угрожает. Врачи рекомендуют ей следить за самочувствием, а хирургическое вмешательство отложить на потом.

У меня и так были эти опухоли, их уже удаляли. Теперь они появились вновь. Мне требуется наблюдение, вот и все,

— поделилась Милена.