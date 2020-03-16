У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

Фанаты еще не могут прийти в себя после диагноза голливудского актера Тома Хэнкса COVID-19, как новым заявлением шокировала еще одна мировая знаменитость. Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко также призналась, что находится в изоляции из-за коронавируса, пишет Сегодня.