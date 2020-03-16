У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

Фанаты еще не могут прийти в себя после диагноза голливудского актера Тома Хэнкса COVID-19, как новым заявлением шокировала еще одна мировая знаменитость. Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко также призналась, что находится в изоляции из-за коронавируса, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram девушка Бонда сообщила, что уже неделю находится в своем доме. Актрисе диагностировали коронавирус.
Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!
— написала Ольга.
Насколько состояние звезды серьезное, пока неизвестно. Отметим, что это уже не первый случай заболевания коронавирусом среди мировых знаменитостей. Так, немецкая супермодель Хайди Клум опасается, что заразилась.