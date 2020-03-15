Хайди Клум не контактирует с мужем из-за коронавируса

Как и многие из вас, я всю неделю чувствовала себя плохо, и, к сожалению, мой муж, вернувшийся из тура пару дней назад, тоже чувствует себя неважно. Чтобы обезопасить себя, мы держимся подальше друг от друга, пока не станут известны результаты теста на коронавирус,