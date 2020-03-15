Хайди Клум не контактирует с мужем из-за коронавируса

46-летняя Хайди Клум накануне призналась фолловерам, что больна и пожаловалась на жар и кашель. Супермодель подозревала, что это может быть коронавирус, однако врачи не смогли помочь ей определить недуг. Теперь знаменитость сделала тест и ожидает результатов, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram модель и телеведущая написала, что избегает контактов даже с супругом – 30-летним Томом Каулитцем, который вернулся из мирового турне.
Как и многие из вас, я всю неделю чувствовала себя плохо, и, к сожалению, мой муж, вернувшийся из тура пару дней назад, тоже чувствует себя неважно. Чтобы обезопасить себя, мы держимся подальше друг от друга, пока не станут известны результаты теста на коронавирус,
– поделилась звезда.
Хайди разместила в посте видео, где продемонстрировала, как они с Томом показывают свои чувства в эти непростые времена.