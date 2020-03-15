Криштиану Роналду переоборудует свои отели в больницы для зараженных коронавирусом

Криштиану Роналду, который сейчас сам находится на карантине, решил закрыть свои отели в Португалии. Но причина тому вовсе не резкий спад туризма: в стране объявлены чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, поэтому в морских портах не принимают круизные суда, не зарегистрированные в Португалии. Две гостиницы Pestana CR7, одна из которых находится на живописном острове Мадейра - в 300 метрах от пристани для яхт, другая - в историческом центре Лиссабона, по распоряжению футболиста будут переоборудованы в больницы для зараженных COVID-19, пишет Hello.
Сообщается, что все расходы Криштиану обещает взять на себя. Роналду будет лично выплачивать зарплату докторам и другим рабочим, чтобы не обременять медицинскую службу страны, а лечение и пребывание в этих четырехзвездочных "больницах" будет бесплатным.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Криштиану Роналду пришлось отменить все свои планы и остаться в Мадейре. У коллеги Криштиану, Даниэля Ругани, был обнаружен коронавирус, из-за чего всем членам "Ювентуса" был предписан двухнедельный карантин, в клубе проводится проверка.