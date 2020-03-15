Криштиану Роналду переоборудует свои отели в больницы для зараженных коронавирусом

Криштиану Роналду, который сейчас сам находится на карантине, решил закрыть свои отели в Португалии. Но причина тому вовсе не резкий спад туризма: в стране объявлены чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, поэтому в морских портах не принимают круизные суда, не зарегистрированные в Португалии. Две гостиницы Pestana CR7, одна из которых находится на живописном острове Мадейра - в 300 метрах от пристани для яхт, другая - в историческом центре Лиссабона, по распоряжению футболиста будут переоборудованы в больницы для зараженных COVID-19, пишет Hello.