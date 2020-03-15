Екатерина Диденко на подоконнике с детьми на руках: «Вы хотите, чтобы я в окно вышла?»

Аптечный блогер Екатерина Диденко после вечеринки с сухим льдом, устроенной в ее честь, подвергается каждодневным нападкам со стороны хейтеров. Вдове постоянно пишут негативные комментарии, упрекая в том, что именно из-за нее погибли трое молодых людей.

Пока Екатерине удается справиться с чудовищной агрессией, направленной на нее после трагедии. Она демонстрирует в блоге, что пытается жить обычной жизнью, ходит на ток-шоу и занимается семьей. Правда, судя по всему, нападки начали ее порядком раздражать. Сегодня днем она опубликовала фотографию, на которой стоит у открытого окна на подоконнике с двумя детьми на руках — к снимку она прикрепила сообщения от пользователей, которые винят ее в смерти людей.

Вы хотите, чтобы я в окно вышла?

— задала вопрос публике Екатерина.

ФОТО: Скриншот.

Следом же скандальный блогер показала фигу всем тем, кто критикует ее. В комментарии она написала: «Хрен вам! Не дождетесь». По мнению Диденко, аудитория ведет себя неправильно, потому что вешает на людей ярлыки, основываясь на информации из пабликов в социальных сетях: «У них бурная фантазия, им пофиг на чувства».

Вдова отметила, что многих вещей она не может рассказать, потому что подписала расписку о неразглашении — как и остальные участники роковой вечеринки.

Судя по всему, сейчас «аптечный ревизорро» получит очередную волну негатива в свой адрес. Пользователи накинутся на нее с упреками: мол, подвергать риску для жизни малышей — глупо и низко.

Отметим, что недавно Екатерина рассказала, как вместе со старшей дочерью ходила к психологу — на приеме у специалиста четырехлетняя девочка впервые услышала, что отец умер. Как позже призналась Диденко, сначала новость малышку расстроила, а затем ей захотелось танцевать. Мать сделала вывод, что в силу возраста дочь еще не до конца осознала всю трагедию, поэтому сеансы у специалиста продолжатся. А вот с младшим сыном, которому два года, пока рано говорить о смерти отца.

Напомним, что о Екатерине Диденко узнала вся страна после тусовки с сухим льдом. Блогер праздновала день рождения в конце февраля и пригласила друзей в сауну. На вечеринке ее супруг Валентин высыпал сухой лед в бассейн, после чего он и еще двое молодых людей отравились углекислым газом, образовавшимся в результате химической реакции.