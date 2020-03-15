Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

В середине марта звезды и планеты активны, что на руку многим представителям Зодиакальных созвездий. Тем не менее эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не сбрасывать со счетов случайности, которые могут стать преградой на пути к успехам. В финансовом гороскопе содержатся рекомендации астрологов, благодаря которым получится найти ключ к успеху и грамотно распорядится своим временем.

Овен

В середине марта к Овнам звезды и планеты будут благосклонны. В начале недели будут возможности преуспеть в карьерном росте, если найти общий язык с начальством и не отвергать помощи со стороны. Ближе к концу недели Овны смогут найти источник дополнительного дохода, взяв подработку. Финансовое благополучие будет напрямую зависеть от активности и умения приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют обратить внимание на расширение кругозора. В первой половине недели появится возможность возобновить обучение, успешно сдать необходимые экзамены и получить новые знания. Не исключены командировки, во время которых получится обзавестись полезными связями. Тельцам важно лишь не переутомиться, и восстанавливать силы после напряженных трудовых дней.

Близнецы

Близнецам на этой неделе предстоит столкнуться с временными трудностями. Путь к материальному благополучию не всегда прост, поэтому так важно обращать внимание на детали. Благодаря вдумчивой работе получится избежать авантюр и общения с нечестными на руку людьми. Эта неделя марта будет удачна и для запланированных ранее покупок. Астрологи рекомендуют Близнецам прогуляться по магазинам, чтобы найти хорошие скидки.

Рак

Ракам на этой неделе стоит обратить внимание на окружение. С 16 по 22 марта не стоит прятаться от общения — оно может стать ключом к успеху и процветанию. Благодаря новым знакомствам получится обзавестись полезными связями и даже получить новую должность, если она необходима. Тратить накопления эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с осторожностью: есть риск попасться на уловки мошенников.

Лев

Львам в середине марта астрологи рекомендуют обратить внимание на деловое окружение. Конфликты и разногласия будут неуместными и могут стать началом трудного периода, а значит, Львам нужно ставить на доброжелательность и быть открытыми для общения. Налаживание отношений поможет без труда справиться с намеченными делами, заслужить хорошую репутацию и привлечь в жизнь материальное благополучие.

Дева

Девам на этой неделе звезды и планеты помогут найти вдохновение. Творческие порывы позволят по-новому взглянуть на выполнение рутинных дел, внести в них нотку новизны и избавить себя от скуки. Творчество позволит также найти способ привлечь в жизнь финансовые потоки. Девам астрологи рекомендуют развивать свои таланты, чтобы пользоваться ими в полной мере и получать не только удовольствие от работы, но и хорошее вознаграждение.

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