Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Василиса Володина — популярная телеведущая и по совместительству одна из самых лучших астрологов в России. Ее прогноз на неделю поможет понять, в каком направлении вам лучше двигаться, чтобы стать счастливее, пишет Dailyhoro.
Звезды и планеты находятся в хрупкой гармонии, которую можно нарушить неправильным поведением. Очень осторожными стоит быть на этой неделе мстительным Знакам Зодиака. Месть, обиды и злоба могут причинить боль всем вокруг и вам самим, поэтому лучше заменить их на дружелюбие и дипломатичность.
Овен
Звезды немного успокоят Овнов, но лишь к субботе это позитивное воздействие будет иметь максимальную силу. В будние дни желательно каким-то образом снимать стресс и повышать энергетику, чтобы не перегорать. В этом Овнам помогут специальные физические упражнения. В субботу и воскресенье удастся как следует отдохнуть. Стоит остерегаться переутомления в эти дни.
В моменты отдыха можно заниматься легкими домашними делами, совершать небольшие, но приятные покупки, общаться с родственниками, друзьями. В работе желательно выбирать только те дороги, которые минимально опасны. Риски и авантюры не приведут ни к чему хорошему. Наличие запасного плана поможет Овнам остаться на плаву.
Телец
Звезды сделают этих людей более импульсивными и нервными, причем такие порывы могут появляться время от времени, поэтому предсказать их невозможно. Также уже с понедельника начнет появляться больше бытовых проблем. Астролог отмечает, что у них могут быть духовные причины.
Несмотря на неординарную и динамичную энергетику и поведение звезд, Тельцам удастся сохранить баланс сил и направить свою энергию в правильное русло. Это будет время борьбы со своими страхами и комплексами. Вполне возможно, что в конце недели Тельцам удастся выйти из этой войны победителями, обновленными и мотивированными.
Близнецы
Людям этого Знака Зодиака повезет больше всего в творческих делах. Звезды сейчас находятся в одном из лучших положений для Близнецов, поэтому им также повезет в любви. Можно признаваться в чувствах, планировать свадьбу, знакомиться с родителями второй половинки. Главное — не позволять любимому человеку решать всё за двоих.
Что касается работы, то самым благоприятным можно считать взаимодействие с ответственными и надежными Знаками Зодиака. Близнецы могут дать команде правильное направление, вдохновение, а ответственные люди смогут придать работе импульс. Стоит избегать жадности и открытых столкновений интересов.
Рак
Ракам стоит быть осторожнее в работе и в общении с людьми. Существуют признаки положительной и отрицательной энергетики человека, которыми можно пользоваться для того, чтобы определять наличие отрицательных мыслей у разных людей. Самим Ракам тоже не стоит быть агрессивными. Из-за такого поведения может распасться любовь.
Самыми позитивными будут дни 20 и 21 марта. В эти дни возможны мелкие приятные сюрпризы. Воскресенье лучше провести в уединении. Также на этой неделе стоит держаться подальше от суеты, почаще заниматься самоанализом. Вполне вероятно, что в начале недели появятся новые идеи.
Лев
У Львов на этой неделе дела на всех фронтах могут пойти в гору. Это произойдет из-за гармоничного взаимодействия звезд и планет. Мир преобразится в лучшую сторону. Неделя отметится динамикой и небольшой непредсказуемостью, поэтому важно будет пользоваться эффективными способами укрепления здоровья и притяжения удачи.
Ночные светила хотят, чтобы Львы не забывали о том, что здоровье требует заботы и внимания. Не стоит бояться перемен в этот период: смены работы, новых знакомств, начала новых отношений. Первые несколько дней недели прекрасно подойдут для покупки новой мебели, одежды, драгоценностей, бытовой техники и билетов на поезд или самолет.
Дева
У Дев начинается период, когда необходимо делиться своими знаниями и опытом. Если позволить себе информационную жадность, то многие коллеги и партнеры могут отвернуться от Дев. Необходимо учить окружающих полезным навыкам и не забывать про обучение самим. Можно записаться на семинары, начать читать книги по специальности или смотреть полезные видео.
Звезды и планеты будут стабильными, но не смогут нормально восстанавливать силы Дев, поэтому последним придется воспользоваться гороскопом отдыха. Он поможет набраться сил и как следует отдохнуть.
Весы
С 18 по 20 число есть высокая вероятность встретить на своем пути новых партнеров и друзей. Одиноким Весам также может посчастливиться встретить человека, с которым можно будет построить крепкие и долговечные отношения, полные любви и искренности. На этой неделе ожидается много забот, поэтому стоит заниматься своим здоровьем и повышением сил.
Следование семи правилам обретения счастья поможет Весам решить свои проблемы эмоционального характера, обрести уверенность в себе и полюбить жизнь сильнее. На выходных полезно будет проводить больше времени в окружении близких и друзей, обсуждать совместные дела, планировать что-то вместе на будущее, общаться и развлекаться.
Скорпион
Пришло время пересмотреть некоторые аспекты своего жизненного ритма и образа жизни в целом. Всем, кто ведет сидячий образ жизни, рекомендуется начать заниматься спортом или просто больше ходить, бегать. Настало время наладить свое здоровье, настроение. Больше времени следует проводить с семьей, друзьями, родителями.
Есть вероятность того, что Скорпионам удастся перевести любовные отношения на совершенно новый уровень. Не стоит жертвовать интересами любимого человека ради работы. Если захочется связать друг друга узами брака, лучше сначала проверить совместимость. Это поможет узнать об изъянах вашего союза, понять, над чем стоит поработать, и укрепить связь.
Стрелец
Любовная сфера для Стрельцов станет самой главной на этой неделе. Звезды и планеты помогут им найти любовь или укрепить уже существующие отношения. Стать привлекательнее можно при помощи магических камней, а также благодаря красному цвету в образе. Возможны сюрпризы и знаки внимания от незнакомых людей.
В бизнесе и на работе все проекты, начатые на этой неделе, в будущем окажутся крайне удачными. Всё то, что стоит на месте, лучше либо свернуть, либо перенести на будущее. Сейчас необходимо заниматься только самым необходимым. Полезно будет проявить гибкость в общении с коллегами. Скандалы и конфликты снизят продуктивность.
Козерог
У Козерогов ожидается прирост сил и энергии ближе к среде. В первые же два дня недели им может показаться, что наступила черная полоса. Разумеется, это может быть притянуто за уши, поэтому лучше не делать резких движений и решительных шагов до среды. Нужно быть более спокойными и осторожными.
Эмоциональные всплески могут навредить и в любовной сфере. Звезды и планеты советуют не выяснять отношения со второй половинкой и родственниками, особенно прилюдно. На выходных нужно будет найти в себе силы для того, чтобы справиться с домашними делами.
Водолей
Желательно не проявлять слишком сильного внимания ко второй половинке. На этой неделе нужно дать друг другу отдохнуть от чувств и эмоций, заняться личными делами, домашними проблемами. Уборка дома по правилам фэн-шуй будет идеальным способом наладить гармонию уже в начале недели. Это вернет Водолеям бодрость духа.
В целом Водолеи будут достаточно сильными. Им удастся открыть в себе новые таланты, найти новое хобби, новую интересную работу. В начале пути важно прислушиваться к советам опытных людей, которые помогут принять правильное решение и откроют глаза на сложившуюся ситуацию. Что касается покупок, то их лучше временно отложить.
Рыбы
Рыбы относятся к одним из самых ревнивых Знаков Зодиака. На этой неделе звезды и планеты обострят данное чувство, поэтому придется сдерживать себя. Чтобы как-то перебить негативные мысли и догадки, необходимо будет заняться работой и делами. Если особых дел нет, можно начать разработку новой стратегии на будущее.
Первая половина недели хорошо подходит для встреч с друзьями и общения. Вторая половина недели подойдет для работы и дел. Главное — не злоупотреблять доверием окружающих и не переутомляться. Для реализации планов можно применять нестандартный подход. В финансовых делах полезной станет интуиция, которая поможет сохранить деньги и приумножить доходы.