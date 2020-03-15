Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Звезды и планеты находятся в хрупкой гармонии, которую можно нарушить неправильным поведением. Очень осторожными стоит быть на этой неделе мстительным Знакам Зодиака. Месть, обиды и злоба могут причинить боль всем вокруг и вам самим, поэтому лучше заменить их на дружелюбие и дипломатичность.

Овен

Звезды немного успокоят Овнов, но лишь к субботе это позитивное воздействие будет иметь максимальную силу. В будние дни желательно каким-то образом снимать стресс и повышать энергетику, чтобы не перегорать. В этом Овнам помогут специальные физические упражнения. В субботу и воскресенье удастся как следует отдохнуть. Стоит остерегаться переутомления в эти дни.

В моменты отдыха можно заниматься легкими домашними делами, совершать небольшие, но приятные покупки, общаться с родственниками, друзьями. В работе желательно выбирать только те дороги, которые минимально опасны. Риски и авантюры не приведут ни к чему хорошему. Наличие запасного плана поможет Овнам остаться на плаву.

Телец

Звезды сделают этих людей более импульсивными и нервными, причем такие порывы могут появляться время от времени, поэтому предсказать их невозможно. Также уже с понедельника начнет появляться больше бытовых проблем. Астролог отмечает, что у них могут быть духовные причины.

Несмотря на неординарную и динамичную энергетику и поведение звезд, Тельцам удастся сохранить баланс сил и направить свою энергию в правильное русло. Это будет время борьбы со своими страхами и комплексами. Вполне возможно, что в конце недели Тельцам удастся выйти из этой войны победителями, обновленными и мотивированными.

Близнецы

Людям этого Знака Зодиака повезет больше всего в творческих делах. Звезды сейчас находятся в одном из лучших положений для Близнецов, поэтому им также повезет в любви. Можно признаваться в чувствах, планировать свадьбу, знакомиться с родителями второй половинки. Главное — не позволять любимому человеку решать всё за двоих.

Что касается работы, то самым благоприятным можно считать взаимодействие с ответственными и надежными Знаками Зодиака. Близнецы могут дать команде правильное направление, вдохновение, а ответственные люди смогут придать работе импульс. Стоит избегать жадности и открытых столкновений интересов.

Рак

Ракам стоит быть осторожнее в работе и в общении с людьми. Существуют признаки положительной и отрицательной энергетики человека, которыми можно пользоваться для того, чтобы определять наличие отрицательных мыслей у разных людей. Самим Ракам тоже не стоит быть агрессивными. Из-за такого поведения может распасться любовь.

Самыми позитивными будут дни 20 и 21 марта. В эти дни возможны мелкие приятные сюрпризы. Воскресенье лучше провести в уединении. Также на этой неделе стоит держаться подальше от суеты, почаще заниматься самоанализом. Вполне вероятно, что в начале недели появятся новые идеи.

Лев