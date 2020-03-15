В связи с кризисной ситуацией «Актуальная камера» будет делать специальный выпуск новостей

В воскресенье днем в эфир выйдет специальный выпуск новостей. Актуальный специальный выпуск выйдет в эфир и на следующей неделе.

Дневные новости «Актуальной камеры» на эстонском языке выходят в эфир в 12.00. С понедельника новости будут выходить в 12.00, в 17.00, в 18.30 и в 21.00.

По сообщению ERR специальный выпуск будет длиться 20 минут и будет рассказывать актуальные новости о коронавирусе и и объявленном из-за этого чрезвычайном положении в стране.