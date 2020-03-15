Вс, 15.03.2020
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В связи с кризисной ситуацией «Актуальная камера» будет делать специальный выпуск новостей

Aktuaalne kaamera

ФОТО: Kairit Leibold/ERR

В воскресенье, 15 марта, в эфир выйдет первый специальный выпуск, передает ERR.

В воскресенье днем в эфир выйдет специальный выпуск новостей. Актуальный специальный выпуск выйдет в эфир и на следующей неделе.

Дневные новости «Актуальной камеры» на эстонском языке выходят в эфир в 12.00. С понедельника новости будут выходить в 12.00, в 17.00, в 18.30 и в 21.00.

По сообщению ERR специальный выпуск будет длиться 20 минут и будет рассказывать актуальные новости о коронавирусе и и объявленном из-за этого чрезвычайном положении в стране.

Чрезвычайное положение в Эстонии объявлено до 1 мая.

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