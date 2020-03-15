Бывший концертный директор Наргиз: «Дробыша она пошлет еще дальше, чем Фадеева»

49-летняя Наргиз Закирова покидала продюсерский центр MALFA с громким скандалом. По словам артистки, ее не устраивало потребительское отношение со стороны Фадеева, работа пиарщиков, которые должны были позаботиться о ее продвижении в СМИ. Кроме того, Закирова уверена, что Максим скрыл от нее весомую часть доходов от выступлений. Наргиз и Фадеев расторгли контракт через шесть лет совместной работы, следствием чего стал запрет продюсера на исполнение певицей ряда песен, некогда созданных им самим.

К слову, исполнительница не долго была в свободном плавании. На нее обратил внимание Виктор Дробыш, предложивший Наргиз взаимовыгодное сотрудничество. Несколько дней назад партнеры уже подписали все необходимые документы. «Мы сошлись полюбовно. Встретились на концерте Николая Носкова и сразу засимпатизировали друг другу. Узнав, что Наргиз «свободна» и не против, а также с благословения Максима Фадеева — начали работу. Подписали контракт, все условия ее устроили», — рассказал «СтарХиту» Дробыш.

Тем не менее продюсер Сергей Лавров, который когда-то организовывал коцерты певицы, лишь ухмыляется: он знает, что работать с Наргиз весьма не просто. Он заявляет, что Закирова никогда не сможет смириться с тем, что прибылью нужно с кем-то делиться.

Ее очень душила жаба, когда она Фадееву отдавала половину своего гонорара, хотя у них была такая договоренность. Думаю, с новым продюсером будет такая же история. Так что, наверное, Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Фадеева,

— высказался экс-концертный директор.

К тому же, по мнению Лаврова, певица уже давно низко пала, и вновь подняться на вершину будет слишком сложно. «Ее нужно отправить в наркологическую клинику. Фадеев тащил ее в гору, сделал ей репертуар, образ. А сейчас она не просто с горы съехала, а упала в пропасть. Достать ее оттуда будет очень сложно, потому что народ от Наргиз отвернулся», — отмечает Сергей.

Напомним, что конфликт Наргиз и Лаврова начался два года назад. Тогда Сергей обвинял певицу в пристрастии к алкогольным напиткам и уверял, что она выпивает прямо во время концертов. Сама Закирова отрицала подобную информацию. Артистка рассказала, что лишь несколько раз работала с Лавровым, что привело к большим неприятностям.

Первое ощущение, что они райдер наш в глаза не видели. Не говоря уже о том, что один из них заявил начало концерта в 18.00, а второй — в 19:00. Я извинилась перед публикой за то, что час ждала меня в зале. Мой поклон им за то, что не ушли. А если бы кто-то ушел, не удивилась бы. Этот казус был последней каплей в переполнившейся чаше циничного пренебрежения к нам, а главное, к делу, которым они решили заниматься. Я прямо со сцены заявила о том, что с этими людьми впредь работать отказываюсь. Так, господин Лавров и его команда были уволены мной за профнепригодность,