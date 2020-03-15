Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом

Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму госпиталю в Милане. Владелица модного дома Versace отдала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом,о чем рассказала своим фолловерам в Instagram, пишет Сегодня.
Эпидемия коронавируса не оставляет равнодушным никого. Селебрити обращаются к фанатам и отменяют концерты, а Донателла Версаче отдает кругленькую сумму госпиталю в Италии.
Владелица модного дома Versace пожертвовала 200 тысяч евро для улучшения медицинской отрасли в Милане. О своем вкладе Донателла Версаче рассказала в Сети.
В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всех, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам как обществу нужно быть вместе и заботиться друг о друге,
– написала Донателла.
Добавим, что Италия оказалась на втором месте среди стран во всем мире по массовости заражения коронавирусом.