Детей много не бывает: Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

Джуд Лоу неоднократно упоминал в интервью, что хочет еще раз стать отцом.47-летний артист признался, что его пятеро детей уже подросли, а ему еще бы очень хотелось понянчиться с новорожденным.

Похоже, Лоу – человек не слова, а дела. 32-летняя Филиппа Коэн беременна первенцем. На снимках, появившихся в сети, видно округлившийся живот Филиппы.