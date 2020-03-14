Заболевшая Хайди Клум не может пройти тест на коронавирус

46-летняя модель пожаловалась на отсутствие тестов в местной клинике.
Немецкая супермодель Хайди Клум, которая ранее рассказала о браке с молодым супругом, опасается, что заразилась коронавирусом. 46-летняя знаменитость призналась, что заболела накануне, однако не может пройти тест, который определил бы ее недуг.
Хайди Клум опубликовала insta-сторис, где рассказала фолловерам о лихорадке и кашле. Лежа в постели, звезда пожаловалась, что не смогла пройти тест на коронавирус.
Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом,
– говорит Хайди.
Она добавила, что почувствовала болезненный озноб прямо перед началом съемок нового сезона телешоу America’s Got Talent, потому осталась дома, чтобы не подвергать риску своих коллег.
Берегите друг друга и оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете,
– посоветовала модель своим поклонникам.