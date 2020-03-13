Союз турфирм Эстонии: туристический сектор достиг точки, где все в минусе

«Высокий сезон въездного туризма всегда приходится на весну и лето, но в этом году он фактически не состоялся: туристическим предприятиям приходится постоянно отменять бронирования. Люди массово отказываются от поездок в апреле и мае, продажи на лето и осень в настоящее время близки к нулю», — сказала генеральный секретарь ETFL Марианн Лугус.

Выездной туризм сейчас также на нуле. Туристическим фирмам приходится заниматься массовой отменой поездок, забронированных как на ближайшие месяцы, так и на лето и вторую половину года. Продажи поездок на лето минимальны. Часть весенних и летних поездок по договоренности с клиентами пытаются перенести на осень.

«В среднем оборот членов ETFL упал на 70-90%, некоторые предприятия потеряли 100% оборота, – добавила Лугус. – Мы заняты возвращением клиентов домой, а новые путешествия на сегодня остались в прошлом».

Чтобы справиться с ситуацией некоторые туристические бюро сократили рабочую нагрузку вполовину, многие уменьшили заработные платы и сообщили о первых сокращениях. По словам Лугус, быстрее всего сдаются небольшие туристические предприятия, финансовая способность которых противостоять спаду минимальна, но кризис в равной мере затронет всех.

«Те, кто имеет хоть какую-то возможность не сокращать людей, вначале воздерживались от таких шагов, уменьшая по договоренности с работникам зарплаты и рабочую нагрузку, а также отправляя людей в принудительные отпуска. Поскольку маржа прибыли в туристическом секторе крошечная, а сам бизнес основан на обороте, в случае отказа людей от новых заказов и необходимости возврата внесенной предоплаты мы оказываемся в ситуации, когда средств просто не хватает, – прокомментировала Лугус. – Это значит, что пришло время принятия болезненных решений: очевидно, уже на следующей неделе мы услышим о все новых сокращениях и закрытии предприятий».

В качестве способной несколько облегчить положение меры Союз туристических фирм Эстонии видит временное снижение налогов и встраивание в государственный компенсационный механизм возможности получения компенсаций за принудительный отпуск. Союзы туристической сферы попросили об этом правительство в совместном обращении.

«Государство хорошо понимает, что крайне важный для Эстонии туристический сектор получил сильный удар. Мы надеемся, что правительство одобрит план в будущем обеспечить государственную компенсацию принудительных отпусков. Это дало бы предприятиям возможность сохранять рабочие места. Крайне необходимо временно освободить предприятия от налогов на рабочую силу», — добавила Лугус.

«От наших членов поступил ряд сигналов о том, что зарубежные партнеры отказываются возвращать заранее заплаченные за услуги средства. Это тоже вызывает опасения и создает для туристических предприятий дополнительную нагрузку», — сказала Лугус.

«Серьезно пострадали все части туристического сектора и не осталось ни одного направления, способного помочь бизнесу пережить трудные времена – отменяются также организуемые клиентами мероприятия, а ведь туристические фирмы Эстонии очень активно занимаются и организацией мероприятий», — добавила генеральный секретарь ETFL.