Проживающий в Эстонии американский комик Стюарт Джонсон: сейчас самое время пошутить

Проживающий с конца прошлого века комик из США Стюарт Джонсон сказал, что во время кризиса особенно важно смеяться и поддерживать хорошее настроение, пишет Elu24.
Джонсон поделился в Twitter своими мыслями о том, как сохранить хорошее настроение во время коронавируса. «Я постоянно читаю и слышу, что сейчас не время для шуток. Я не согласен с этим! Сейчас самое время для шуток! Если вы можете найти что-то, над чем можно смеяться во времена трудностей и потерь, вы на шаг ближе к эмоциональному исцелению», — написал комик.
Джонсон вспомнил, что когда в 1994 году затонул эстонский паром, то в Эстонии не было ни одной семьи или общины кто бы не пострадал от этой трагедии. Также неизвестно, сколько людей распространят коронавирус.
У нас так много технологий, так что пользуйтесь ими. Поговорите со своей семьей и друзьями, посмейтесь с ними. Когда вы находитесь на карантине, обедайте туалетной бумагой вместе с любимыми по видео,
— предложил комик.
Джонсон подчеркнул, что уровень смертности среди людей старше 80 лет составляет ровно 100 процентов. «Те же показатели смертности распространяются на детей и людей в возрасте 20, 30 и 40 лет. Читайте между строк, если вам не достанется», — пошутил он, предположив, что никто не сможет избежать смерти.