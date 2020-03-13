Проживающий в Эстонии американский комик Стюарт Джонсон: сейчас самое время пошутить

Джонсон поделился в Twitter своими мыслями о том, как сохранить хорошее настроение во время коронавируса. «Я постоянно читаю и слышу, что сейчас не время для шуток. Я не согласен с этим! Сейчас самое время для шуток! Если вы можете найти что-то, над чем можно смеяться во времена трудностей и потерь, вы на шаг ближе к эмоциональному исцелению», — написал комик.

Джонсон вспомнил, что когда в 1994 году затонул эстонский паром, то в Эстонии не было ни одной семьи или общины кто бы не пострадал от этой трагедии. Также неизвестно, сколько людей распространят коронавирус.

У нас так много технологий, так что пользуйтесь ими. Поговорите со своей семьей и друзьями, посмейтесь с ними. Когда вы находитесь на карантине, обедайте туалетной бумагой вместе с любимыми по видео,

— предложил комик.