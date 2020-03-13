Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Известно, что в Китае всем бесплатно раздавали антисептики с содержанием спирта 70%. Из-за того, что люди часто оставляли бутылку с дезинфицирующим средством без должного присмотра, возникали пожары. Поэтому помните, что обработанные спиртом вещи легко воспламеняются.

Кроме антисептиков в виде спреев подойдут и спиртосодержащие салфетки. Ими нужно обрабатывать не только руки, но и ключи, сумки, мобильные телефоны и планшеты.

По желанию можно сделать антисептики в домашних условиях. ВОЗ рекомендует следующий рецепт: смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина. Делать это желательно в стеклянной емкости. Можно добавить немного кипяченой или дистиллированной воды. Глицерин нужно добавлять обязательно, так как он увлажняет кожу и помогает ей лучше переносить постоянное использование спиртосодержащего спрея.