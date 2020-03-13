Пт, 13.03.2020
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Что делают доставщики еды для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса?

Мобильное приложение Wolt.

ФОТО: Sander Ilvest

Платформы доставки еды Wolt и Bolt Food опубликовали в своих блогах список мер, принятых для обеспечения безопасности людей.

Wolt объявил в блоге, что в приложении есть обновление под названием «бесконтактная доставка на дом», чтобы доставка была максимально удобной для заказчиков и партнеров-курьеров, пишет Elu24.

Это означает, что заказ будет оставлен у двери или у входа. Вы найдете эту опцию до подтверждения вашего заказа (возле адреса и деталях заказа).

Опция бесконтактной доставки еды.

ФОТО: Скриншот мобильного приложения Wolt

Bolt Food также написал в своем блоге о том, что начиная с 13 марта все заказы Bolt Food будут бесконтактными, однако не было уточнено, как именно доставщик будет передавать заказ. 

На скриншоте снизу видно, что есть отдельное поле для ввода информации о том, где доставщик может оставить заказ.

Новая опция доставки.

ФОТО: Скриншот мобильного приложения Bolt Food

Ознакомтесь подробнее с нововведениями касательно доставки еды с помощью платформ Wolt и Bolt Food

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