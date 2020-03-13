Что делают доставщики еды для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса?

Wolt объявил в блоге, что в приложении есть обновление под названием «бесконтактная доставка на дом», чтобы доставка была максимально удобной для заказчиков и партнеров-курьеров, пишет Elu24.

Это означает, что заказ будет оставлен у двери или у входа. Вы найдете эту опцию до подтверждения вашего заказа (возле адреса и деталях заказа).

Опция бесконтактной доставки еды. ФОТО: Скриншот мобильного приложения Wolt

Bolt Food также написал в своем блоге о том, что начиная с 13 марта все заказы Bolt Food будут бесконтактными, однако не было уточнено, как именно доставщик будет передавать заказ.

На скриншоте снизу видно, что есть отдельное поле для ввода информации о том, где доставщик может оставить заказ.

Новая опция доставки. ФОТО: Скриншот мобильного приложения Bolt Food