Лайфхак для путешественников: как бесплатно попасть в отель или бизнес-класс

Опытные путешественники решили поделиться лайфхаками для незабываемого отпуска. Оказывается, знающие люди могут не только бесплатно жить в фешенебельном отеле, но и без особого труда и денежных вложений летать в бизнес-классе. Об этом пишет РИА Новости.

Бесплатный отель

Женщина летела в Марокко и делала длительную пересадку в Стамбуле. Она заранее обеспокоилась наличием ночлега и позвонила в авиакомпанию. В итоге ей бесплатно предоставили номер в четырехзвездочном отеле.

Известно, что в Сингапуре при стоповере (транзитная остановка, длящаяся от 23 часов 59 минут) выдается бесплатная виза на 96 часов, чтобы путешественники смогли ознакомиться с местными достопримечательностями.

Сэкономить на перелете

Эксперты уверяют, что составные сложные маршруты часто стоят на порядок меньше, нежели прямые перелеты.

Обычно транзитная остановка длится не более трех суток. Некоторые авиаперевозчики самостоятельно оплачивают пассажирам номера в гостиницах. Чаще всего это четырех и пятизвездочные отели.

В Сингапуре есть еще и платный стоповер. Примерно за 70 евро можно будет переночевать в гостинице, бесплатно доехать туда из аэропорта и обратно, а также посетить несколько экскурсий.

По посадочному талону — в бассейн

При лейовере (остановка менее шести часов) некоторые авиакомпании предлагают клиентам посещение комнат отдыха, бассейна и иногда могут предоставить гостиницу.

Более подробно о привилегиях и обслуживании при лейоверах и стоповерах нужно узнавать непосредственно у перевозчиков.

Бесплатный бизнес-класс

Во-первых, бесплатно из эконом-класса в «бизнес» можно перебраться, используя накопленные мили. Также вас могут пересадить, если вы совершили более десяти перелетов в год, используя услуги одной и той же авиакомпании.

Иногда при регистрации путешественникам могут предложить бизнес-класс, если они празднуют какое-то радостное событие — день рождения или свадьбу.