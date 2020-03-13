Вы не догадывались: радиоактивные вещи в нашем доме

Источником радиации может быть не только атомная электростанция. Оказывается, что многие бытовые предметы радиоактивны и несут опасность для здоровья. Об этом сообщает «Рамблер».
Посуда
Как бы странно ни звучало, но посуда является источником радиации. В частности это касается изделий из хрусталя. Дело в том, что данный материал содержит свинец. Стоя в серванте, хрусталь не может навредить организму. Однако не стоит в такой посуде хранить еду. Это может угрожать здоровью. Также радиоактивной является посуда из керамики и глины, особенно если она отлита яркой жёлтой или оранжевой глазурью, в которой содержатся соли урана.
Журналы
Один журнал не может навредить организму. Однако если вы коллекционируете их уже более 10 лет, то стоило бы задуматься об уборке. Дело в том, что типографская краска, которая используется в печати, содержит каолин - разновидность белой глины. Данное вещество может накапливать изотопы урана и тория в организме.
Наполнитель для кошачьего туалета
Материал, из которого изготавливаются кошачьи наполнители, содержит в себе бентонит. Данное вещество отлично впитывает влагу и нейтрализует запахи, однако остатки урана и тория в нём могут нанести непоправимый вред организму.
Керамическая плитка
Данный источник опасности, пожалуй, имеется в каждом доме. А из-за того, что помещение не проветривается, количество вредных веществ в санузлах только увеличивается. Всему виной глина, из которой изготавливается керамическая плитка. А вот в случае, если сырьё добыли из загрязнённых месторождений, то оно и вовсе может быть источником радиации.