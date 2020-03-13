Вы не догадывались: радиоактивные вещи в нашем доме

Посуда

Как бы странно ни звучало, но посуда является источником радиации. В частности это касается изделий из хрусталя. Дело в том, что данный материал содержит свинец. Стоя в серванте, хрусталь не может навредить организму. Однако не стоит в такой посуде хранить еду. Это может угрожать здоровью. Также радиоактивной является посуда из керамики и глины, особенно если она отлита яркой жёлтой или оранжевой глазурью, в которой содержатся соли урана.

Журналы

Один журнал не может навредить организму. Однако если вы коллекционируете их уже более 10 лет, то стоило бы задуматься об уборке. Дело в том, что типографская краска, которая используется в печати, содержит каолин - разновидность белой глины. Данное вещество может накапливать изотопы урана и тория в организме.

Наполнитель для кошачьего туалета

Материал, из которого изготавливаются кошачьи наполнители, содержит в себе бентонит. Данное вещество отлично впитывает влагу и нейтрализует запахи, однако остатки урана и тория в нём могут нанести непоправимый вред организму.

Керамическая плитка