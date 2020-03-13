«Матерь Божья, какие ноги»: сексуальное фото Варнавы в церкви поразило народ

Новые фото Варнавы, опубликованные в ее Instagram, снова вернули интерес к клипу. На одном из них 35-летняя юмористка смиренно сидит на скамье, на другом — фривольно раскинулась в мини-юбке и босоножках на шпильках.

Strike a pose,

— подписала снимок красотка.

«Матерь Божья, какие ноги», «Девушка огонь», «Божественные ножки» — восхищены фолловеры. Впрочем, на публику произвела впечатление не только эта, безусловно эффектная, деталь внешности Екатерины.

«Все отмечают красоту ног, а мне нравится образ в общем. Очень красивое лицо. Вас фотографировал любящий Вас человек. Это видно», — написал один из поклонников.