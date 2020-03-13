Пт, 13.03.2020
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«Матерь Божья, какие ноги»: сексуальное фото Варнавы в церкви поразило народ

Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Екатерина Варнава показала фото со съемок откровенного клипа Филиппа Киркорова, шокировавшего поклонников. Напомним, поп-король не так давно презентовал свое «богохульное» видео на клип «Романы». В нем Катя чересчур раскрепощенно ведет себя в церкви, пишет Экспресс газета.

Новые фото Варнавы, опубликованные в ее Instagram, снова вернули интерес к клипу. На одном из них 35-летняя юмористка смиренно сидит на скамье, на другом — фривольно раскинулась в мини-юбке и босоножках на шпильках.

Strike a pose,

— подписала снимок красотка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Матерь Божья, какие ноги», «Девушка огонь», «Божественные ножки» — восхищены фолловеры. Впрочем, на публику произвела впечатление не только эта, безусловно эффектная, деталь внешности Екатерины.

«Все отмечают красоту ног, а мне нравится образ в общем. Очень красивое лицо. Вас фотографировал любящий Вас человек. Это видно», — написал один из поклонников.

А вот на странице Киркорова Варнаву за ту же съемку в церкви подвергли порицанию. Звезду, в частности, заклевали и за внешний вид. «Из Варнавы отличная Баба-яга получится через пару-тройку лет», — язвительно заявили некоторые, убежденные в том, что работа получилась очень вульгарной.

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