«Матерь Божья, какие ноги»: сексуальное фото Варнавы в церкви поразило народ

Екатерина Варнава показала фото со съемок откровенного клипа Филиппа Киркорова, шокировавшего поклонников. Напомним, поп-король не так давно презентовал свое «богохульное» видео на клип «Романы». В нем Катя чересчур раскрепощенно ведет себя в церкви, пишет Экспресс газета.
Новые фото Варнавы, опубликованные в ее Instagram, снова вернули интерес к клипу. На одном из них 35-летняя юмористка смиренно сидит на скамье, на другом — фривольно раскинулась в мини-юбке и босоножках на шпильках.
Strike a pose,
— подписала снимок красотка.
«Матерь Божья, какие ноги», «Девушка огонь», «Божественные ножки» — восхищены фолловеры. Впрочем, на публику произвела впечатление не только эта, безусловно эффектная, деталь внешности Екатерины.
«Все отмечают красоту ног, а мне нравится образ в общем. Очень красивое лицо. Вас фотографировал любящий Вас человек. Это видно», — написал один из поклонников.
А вот на странице Киркорова Варнаву за ту же съемку в церкви подвергли порицанию. Звезду, в частности, заклевали и за внешний вид. «Из Варнавы отличная Баба-яга получится через пару-тройку лет», — язвительно заявили некоторые, убежденные в том, что работа получилась очень вульгарной.