«Находимся в изоляции»: Том Хэнкс показал, как выглядит после заражения коронавирусом

Привет, друзья! Я хочу поблагодарить всех, кто переживает за нас. У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передадим его никому другому. Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию... Помните, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут,