Концерт группы «Би-2» переносится на вторую половину года

К сожалению, чрезвычайное положение введенное на территории Эстонии перечеркнуло планы группы «Би-2» приехать к нам с грандиозным концертом и планы многих насладиться этим зрелищем 17 марта.

Организаторы концерта официально заявляют, что концерт группы «Би-2» ввиду форс-мажорных обстоятельств переносится на второе полугодие этого года. О новой дате станет известно в ближайшее время, где, как надеятся организаторы, поклонники группы смогут дополучить все положительные эмоции, упущенные в данный момент.