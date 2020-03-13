Концерт группы «Би-2» переносится на вторую половину года

Концерт любимой многими российской группы «Би-2», который должен был пройти 17 марта в Таллинне, переносится. Об этом сообщили организаторы концерта.
К сожалению, чрезвычайное положение введенное на территории Эстонии перечеркнуло планы группы «Би-2» приехать к нам с грандиозным концертом и планы многих насладиться этим зрелищем 17 марта.
Организаторы концерта официально заявляют, что концерт группы «Би-2» ввиду форс-мажорных обстоятельств переносится на второе полугодие этого года. О новой дате станет известно в ближайшее время, где, как надеятся организаторы, поклонники группы смогут дополучить все положительные эмоции, упущенные в данный момент.
«Рок жив! Берегите себя! Соблюдайте тривиальные правила гигиены, когда чихаете – закрывайте рот,в общем делайте все, чему вас мама учила в детстве. И любите друг друга! Скоро встретимся!» - говорит один из организаторов концерта «Би-2».