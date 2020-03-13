Пт, 13.03.2020
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Pornhub сделал щедрый подарок находящимся на карантине итальянцам

Pornosait teatas, et võimaldab kõigile Itaalias olevatele inimestele tasuta ligipääsu ka maksustatavale sisule.

ФОТО: Kuvatõmmis Pornhubist

Самый популярный в мире сайт для взрослых Pornhub объявил, что до 3 апреля предлагает итальянцам бесплатный доступ к дополнительным услугам.

Италия, мы вас любим! PornHub решил пожертвовать процент от мартовского дохода с платформы ModelHub, чтобы помочь итальянцам во время вынужденного отпуска,

- такое объявление появилось на сайте в четверг, пишет Daily Mail.

Чтобы вам было легче провести это время дома, в течение месяца вы можете пользоваться контентом PornHub Premium совершенно бесплатно - даже не нужно использовать свою кредитную карту.

Созданная в 2007 году платформа сегодня является крупнейшим в мире порносайтом. В прошлом году его посетили 42 миллиарда раз, то есть примерно 115 миллионов посещений в день.

В 2019 году Италия оказалась на седьмом месте среди 20 стран, жители которых чаще всего посещают Pornhub. В тройку вошли США, Япония и Великобритания.

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