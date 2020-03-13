Как отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды

По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной. Как отличить это заболевание от привычных острых респираторных инфекций и кому в первую очередь стоит задуматься о профилактике? Рассказывает RIA.ru.