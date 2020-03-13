Как отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды

По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной. Как отличить это заболевание от привычных острых респираторных инфекций и кому в первую очередь стоит задуматься о профилактике? Рассказывает RIA.ru.
Симптомы могут проявиться через 2–14 дней после заражения!
Сухой кашель
При простуде или бронхите кашель обычно влажный
Повышение температуры
Либо отсутствует, либо ниже, чем при гриппе (температура в 39 градусов бывает редко)
Затруднённое дыхание
Главный отличительный признак, т.к. основное проявление коронавируса — вирусная пневмония.
Группы риска
- Даже при слабо выраженных симптомах больные представляют опасность для окружающих, особенно для людей в возрасте.
- У детей и подростков коронавирусная инфекция встречается редко
- Тяжёлые формы чаще диагностируют у людей:
- Старше 40 лет;
Тем, кто только что вернулся из стран, где выявлено много заболевших, следует насторожиться при любом недомогании;
- Имеющих хронические заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы или диабет;