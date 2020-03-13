Пт, 13.03.2020
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Как отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды

Проба на коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной. Как отличить это заболевание от привычных острых респираторных инфекций и кому в первую очередь стоит задуматься о профилактике? Рассказывает RIA.ru.

Симптомы могут проявиться через 2–14 дней после заражения!

Сухой кашель

При простуде или бронхите кашель обычно влажный

Повышение температуры

Либо отсутствует, либо ниже, чем при гриппе (температура в 39 градусов бывает редко)

Затруднённое дыхание

Главный отличительный признак, т.к. основное проявление коронавируса — вирусная пневмония. 

Группы риска

  1. Даже при слабо выраженных симптомах больные представляют опасность для окружающих, особенно для людей в возрасте.
  2. У детей и подростков коронавирусная инфекция встречается редко
  3. Тяжёлые формы чаще диагностируют у людей:
  • Старше 40 лет;

  • Тем, кто только что вернулся из стран, где выявлено много заболевших, следует насторожиться при любом недомогании;

  • Имеющих хронические заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы или диабет;
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