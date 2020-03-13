Что будет с круизами Таллинн-Стокгольм-Таллинн? В Tallink рассказали о своем грустном решении

Заказ билетов и справки в центре обслуживания клиентов Tallink по телефону: (+372) 640 9804 или по электронной почте: booking@tallink.ee.

Уважаемые клиенты!

В связи с распространением коронавируса по всему миру и в регионе Балтийского моря, я хотел бы заверить, что поездки на наших судах безопасны. Я расскажу о мерах, которые были предприняты для предотвращения распространения вируса на наших судах. Я также поделюсь информацией о новых правилах внесения изменений в билет.

Поездки по Балтийскому морю

Мы постоянно держим экипажи судов в курсе последних рекомендаций Департамента здравоохранения и поддерживаем плодотворное сотрудничество с другими государственными учреждениями. У нас разработан конкретный план действий на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому мы считаем, что постановка судна на карантин не является лучшей мерой в борьбе с эпидемическими заболеваниями.

Принятые предосторожности

Мы предприняли первые шаги для борьбы с коронавирусом в середине января. Мы очищаем и дезинфицируем поверхности и места пребывания пассажиров на борту наших судов чаще и тщательнее. За последние два месяца мы ввели значительно более строгие требования к личной гигиене экипажей. Наши клиенты получили определённые рекомендации, а работники получили чёткие указания в отношении поездок за пределы страны. Это всего лишь некоторые меры, которые мы приняли для обеспечения безопасного пребывания пассажиров на борту наших судов. Мы готовы быстро реагировать на изменение ситуации.

Внесение изменений в билет начиная с 12 марта 2020 года

Понятно, что ситуация неопределённая и возникает много вопросов и теперь, планируя поездку следует многое принять во внимание. Поэтому было принято решение, что поездки до 30 апреля 2020 года возможно бесплатно* перенести на любую дату до 31 декабря 2020 года. Поездку возможно перенести не позднее чем за сутки (24 часа) до отправления судна. Изменения, вступающие в силу с 12 марта 2020 года, применимы к билетам на рейсы не позднее чем 30 апреля 2020 года.

Использование бонусных пунктов Club One

Бонусные пункты Club One являются существенным преимуществом для постоянных клиентов, поэтому в связи с вышеупомянутыми изменениями продлевается срок действия бонусных пунктов, если срок истечения их выпадает на период с 12 марта до 30 сентября.

Я хочу лично поблагодарить вас за то, что вы пользуетесь услугами AS Tallink Group и заверить, что наши 7200 сотрудников приложат все усилия, чтобы поездки по Балтийскому морю были безопасными и запоминающимися.

C уважением,

Пааво Ныгене

Председатель правления AS Tallink Grupp

* Правила внесения изменений в билет, введённые 12 марта 2020 года

поездки до 30 апреля 2020 года возможно бесплатно перенести на май, сентябрь, октябрь или ноябрь 2020 года на начальных условиях.

поездки до 30 апреля 2020 года возможно перенести на июнь, июль, август или декабрь 2020 года, при этом придётся покрыть разницу в стоимости билетов, обусловленную разгаром сезона.

AS Tallink Grupp тесно сотрудничает с эстонскими, финскими, шведскими и латвийскими органами здравоохранения и другими ведомствами в целях предотвращения распространения коронавируса, следуя инструкциям властей и внимательно следя за информацией, связанной с распространением вируса.

Tallink Group придерживается четкой политики, направленной на борьбу с эпидемическими вспышками. Наши экипажи внимательно следят за ситуацией на борту и следуют инструкциям органов здравоохранения.

При вспышке вирусного заболевания очень важно тщательно мыть руки и строго соблюдать правила личной гигиены, поэтому согласно инструкциям органов здравоохранения, наиболее эффективными мерами в борьбе с распространением коронавируса, являются более тщательное мытье рук и соблюдение гигиенических требований.

Обмен и возврат билетов

Внести изменения в билет или отменить поездку по‑прежнему возможно согласно условиям перевозки пассажиров AS Tallink Grupp. Рекомендуем оформить страховку, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было изменить данные в билете или отменить поездку без уплаты неустойки.

5 марта в терминале D Таллинского порта по указанию Департамента здравоохранения были установлены камеры, измеряющие температуру тела пассажиров, прибывающих в Эстонию. Пассажиры, температура тела которых превышает 38 градусов, могут обратиться за консультацией к добровольцу Красного Креста в терминале.

Подробная информация:

Эстония: www.terviseamet.ee

Финляндия: www.thl.fi

Швеция: www.folkhalsomyndigheten.se