Конкурс «Мисс и Мистер Европа» на пароме Tallink и Международный фестиваль моды и танца MAX MODA в ЦРК переносятся

«Дорогие друзья, коллеги, партнеры со всего мира! В ситуации, когда в Эстонии и в соседней с нами Латвии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса, в Таллинне отменяются все массовые мероприятия, в Италии и Германии дела обстоят еще более серьезно, школа моды и танца Max Moda принимает единственное верное решение - перенести наши мероприятия, запланированные на следующей неделе, - это конкурс «Мисс и Мистер Европа-2020» с 17 по 19 марта на пароме Tallink и Международный фестиваль моды и танца MAX MODA в ЦРК (21-22 марта), на осень. Нет ничего важнее и ценнее здоровья и безопасности наших участников и гостей. Кроме того, мы считаем, что нечестно проводить мероприятие без некоторых стран-участниц, которые очень хотели приехать, но из-за ситуации в мире сейчас не могут этого сделать. Надеемся на ваше понимание и рекомендуем всем серьезно отнестись к своему здоровью!