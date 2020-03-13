Пт, 13.03.2020
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Самбурская в эротичном белье снялась для обложки Maxim

Настасья Самбурская

ФОТО: Shutterstock

Откровенный снимок российская актриса разместила на своей странице в Instagram. Устоять было трудно, пишет Пятый канал.

Известная российская актриса Настасья Самбурская провела эротичную фотосессию для мужского журнала Maxim. Звезда сериала «Универ» появилась на обложке глянца в будоражащем нижнем белье серебристого цвета, которое подчеркнуло изгибы ее тела и акцентировало внимание на самых привлекательных местах.

Снимок получился настолько «горячим», что произвел впечатление не только на мужскую аудиторию, но и на женскую. Когда Самбурская опубликовала в Instagram фото обложки журнала, многие представительницы прекрасного пола признавались, что завидуют таким сногсшибательным формам светской львицы.

Обложка журнала с Самбурской

ФОТО: Instagram

Пользователи буквально потеряли рассудок от красоты теледивы и сделали ей множество изысканных комплиментов. 

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