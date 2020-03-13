Самбурская в эротичном белье снялась для обложки Maxim

Известная российская актриса Настасья Самбурская провела эротичную фотосессию для мужского журнала Maxim. Звезда сериала «Универ» появилась на обложке глянца в будоражащем нижнем белье серебристого цвета, которое подчеркнуло изгибы ее тела и акцентировало внимание на самых привлекательных местах.

Снимок получился настолько «горячим», что произвел впечатление не только на мужскую аудиторию, но и на женскую. Когда Самбурская опубликовала в Instagram фото обложки журнала, многие представительницы прекрасного пола признавались, что завидуют таким сногсшибательным формам светской львицы.