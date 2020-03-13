Певец Сергей Жуков рассказал, как его порезали во время концерта

Однажды, когда Сергей Жуков здоровался за руки с первыми рядами фанатов, то в какой-то момент почувствовал, что его укололи. Когда он посмотрел на руку, она была в крови. «Вижу: девочка стоит с лезвием, вытирает об салфетку и начинает убегать. Ей нужна была моя кровь, чтобы приворожить, наверное. Это страшно», — поделился Жуков.

С солистом «Руки Вверх» на концертах случались и другие странные ситуации. Когда они начинали карьеру в 90-х с Алексеем Потехиным, их пригласили выступать в некую столовую в Уфе. Там они должны были петь перед криминальными группировками только свою композицию «Бандиты». В какой-то момент на сцену вышли главари, и их посадили на стулья. В середине песни зал опустел, так как участники обеих группировок побежали встречать еще одного «пахана». В этот момент Потехину и Жукову посоветовали заканчивать концерт и бежать, так как назревала серьезная бандитская разборка.

Сергей теперь не пробует угощения от поклонников, которые ему дарят. Он научен горьким опытом. «Девочка дралась с охранниками, чтобы передать мне «персики» (такие орешки со сгущенкой)», — рассказал Жуков.