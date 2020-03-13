Красота новой пассии Пауля Нейцова не дает покоя Сильвии Ильвес

Ильвес опубликовала в Instagram фото вместе с Аленой Тиняковой, новой возлюбленной Нейцова. Обе женщины в красном: Ильвес в платье, Тинякова в брючном костюме.

«Слава женщинам!» - подписала снимок Сильвия и добавила, что как только она увидела столь элегантную Алену со сцены, то не могла сосредоточиться на музыке. Бывшую Нейцова сразила красота настоящей.