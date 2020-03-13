Красота новой пассии Пауля Нейцова не дает покоя Сильвии Ильвес

Виолончелистка Сильвия Ильвес (27) призналась, что мысли о новой пассии Пауля Нейцова (26) Алене Тиняковой (30) мешают ей концентрироваться на сцене, пишет Elu24.
Ильвес опубликовала в Instagram фото вместе с Аленой Тиняковой, новой возлюбленной Нейцова. Обе женщины в красном: Ильвес в платье, Тинякова в брючном костюме.
«Слава женщинам!» - подписала снимок Сильвия и добавила, что как только она увидела столь элегантную Алену со сцены, то не могла сосредоточиться на музыке. Бывшую Нейцова сразила красота настоящей.
Тинякова оставила свой комментарий под этим огненным кадром. «Невероятно горячие женщины. Красный хорош для нас», - написала Алена, и Ильвес согласилась с ней.