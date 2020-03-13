Фото экс-звезды «Уральских пельменей» Михалковой с ребенком взбудоражило Сеть

В кадре знаменитость позирует с юной блондинкой с накрученными волосами. Девочка облокачивается на плечо Юлии Михалковой и мило улыбается, смотря в кадр. В комментариях к фотографии сама актриса рассказала, как помолодели коллеги вокруг нее и порассуждала о современных детях.

«На съемках детского КВН соведущей стала совсем девчоночка. Зато на сцене она отработала как профи! Знаете, порой мы сильно недооцениваем современных детей. Они цепкие, внимательные, активные, склонные к разумному перфекционизму, иначе смотрят на мир, у них отличное чутье на перспективу и успех...» - восхищается звезда.

Однако пользователи посчитали за девочку в кадре дочерью Михалковой.