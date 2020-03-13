Гороскоп на 13 марта: Тельцам на помощь придут друзья, а Скорпионы готовы пойти на обман

Овен

Проблема выбора считается одной из главных человеческих проблем. В этот день вы подтвердите этот тезис.

Телец

Друзья вам не откажут, если вы обратитесь к ним за помощью. Но не забывайте, что долг платежом красен.

Близнецы

У вас не получится одержать верх в горячем споре с вашим оппонентом, но зато вам повезет в любовных делах.

Рак

Этот день дает вам выбор: идти по проторенной дороге и получить скромный гонорар или рискнуть и выиграть джекпот.

Лев

Старайтесь контролировать свои эмоции, иначе от вас отступятся даже проверенные партнеры и старые друзья.

Дева

Неприятный день, когда все валится из рук, на первый план выходят страхи, энтузиазм на нуле и ничего не хочется делать.

Весы

Не бойтесь быстро реагировать и принимать ответственные решения, если от вас того требуют обстоятельства.

Скорпион

Борьба за справедливость не принесет желаемых результатов. Хотите чего-то достичь – лучше включите хитрость.

Стрелец

Вам придется на ходу менять свои планы, потому что все пройдет не так, как хотелось. Но эти неприятности временные, уверяет «Сегодня».

Козерог

В этот день не стоит вступать в утомительные дискуссии, потому что разговоры бесперспективны и могут завести в тупик.

Водолей

Удачный день, когда вы получите благосклонность начальства и доверительное отношение деловых партнеров.

Рыбы