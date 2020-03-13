Гороскоп на 13 марта: Тельцам на помощь придут друзья, а Скорпионы готовы пойти на обман

Девятнадцатые лунные сутки не принесут нам ничего хорошего в сфере общения. В этот день желательно свести контакты к минимуму, остаться дома и провести время в спокойной атмосфере. Опасными могут быть обман и коварство со стороны знакомых
Овен
Проблема выбора считается одной из главных человеческих проблем. В этот день вы подтвердите этот тезис.
Телец
Друзья вам не откажут, если вы обратитесь к ним за помощью. Но не забывайте, что долг платежом красен.
Близнецы
У вас не получится одержать верх в горячем споре с вашим оппонентом, но зато вам повезет в любовных делах.
Рак
Лев
Старайтесь контролировать свои эмоции, иначе от вас отступятся даже проверенные партнеры и старые друзья.
Дева
Неприятный день, когда все валится из рук, на первый план выходят страхи, энтузиазм на нуле и ничего не хочется делать.
Весы
Не бойтесь быстро реагировать и принимать ответственные решения, если от вас того требуют обстоятельства.
Скорпион
Борьба за справедливость не принесет желаемых результатов. Хотите чего-то достичь – лучше включите хитрость.
Вам придется на ходу менять свои планы, потому что все пройдет не так, как хотелось. Но эти неприятности временные, уверяет «Сегодня».
Козерог
В этот день не стоит вступать в утомительные дискуссии, потому что разговоры бесперспективны и могут завести в тупик.
Водолей
Удачный день, когда вы получите благосклонность начальства и доверительное отношение деловых партнеров.
Рыбы
Случайности не случайны. То, что вам кажется импровизацией, на деле может быть давно спланированной акцией.