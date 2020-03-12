СМОТРИМ НА ПУСТЫЕ ПРИЛАВКИ ⟩ Коронавирусная паника: эстонцы смели с полок магазинов алкоголь и туалетную бумагу

Читатели опубликовали снимки алкогольных прилавков в Ласнамяэском магазине Maxima. Мы видим, что единственная водка, которая осталась в магазине, - это 80% Viru Valge за 14,29 евро.

Интерес к этой водке может быть оправдан тем, что в антисептике для дезинфекции рук должно бытт не менее 60% алкоголя, пишет Kodustiil.

В магазинах Maxima в Ласнамяэ водка есть. ФОТО: Райго Паюла

Вот этой водки в продаже в ласнамяэской Maxima нет. Народ раскупил ее для мытья рук. ФОТО: Райго Паюла

В социальных сетях распространяется видео из магазина Prisma, где продемонстрированы пустые прилавки, где продается туалетная бумана, консервы, солнцезащитные очки и подгузники.

К счастью, мексиканское пиво Corona не смели с прилавков!

В четверг в социальной сети Facebook появился новый аккаунт под названием Märgatud: koroona Eestis. Через несколько минут там появилось видео из продуктового магазина.

Выходит, самый актуальный товар на сегодня - это туалетная бумага?

Магазин Rimi в Теллискиви демонстрирует, что туалетная бумага раскуплена! ФОТО: фото читателя

В Facebook уже образовалась специальная группа, которая продает туалетную бумагу. Почему бы и нет: товар-то популярный! И в этой группе уже более тысячи пользователей.

Группа любителей туалетной бумаги в Facebook ФОТО: страничка в Facebook

В теллискивиском Rimi раскуплены также макароны и супы в банках. Пустуют также и прилавки с яйцами.

Яйца пользуются великим спросом ФОТО: фото читателя

Пользователь Facebooki заснял прилавки с хлебобулочными изделиями.

Странно, что в общественном транспорте были замечены люди в противогазах. Как говорится, just for fun?