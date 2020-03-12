Экстрасенс Илона Калдре о страхе перед коронавирусом: никто еще из этой жизни живым не выбирался!

Знаете что, никто еще из этой жизни живым не выбирался. Разве разумно поддаваться истерии и бежать, сломя голову, когда все бегут, и кричать что есть мочи, когда все кричат? А может хватит уже?! Лично я думаю позитивно и искренне радуюсь наступающей Весне, общаюсь с умными людьми, не слушаю и не смотрю всякую негативную ересь, и делаю только то, что мне приятно, что радует и успокаивает.