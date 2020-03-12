Экстрасенс Илона Калдре о страхе перед коронавирусом: никто еще из этой жизни живым не выбирался!

Паника. Паника!
Срочно стройте бункеры, делайте запасы, драматизируйте, закупайте маски и литры антисептического геля, бойтесь, бейтесь в истерике, нервничайте до тех пор, пока не случится психологический срыв, или сердечный приступ...
Знаете что, никто еще из этой жизни живым не выбирался. Разве разумно поддаваться истерии и бежать, сломя голову, когда все бегут, и кричать что есть мочи, когда все кричат? А может хватит уже?! Лично я думаю позитивно и искренне радуюсь наступающей Весне, общаюсь с умными людьми, не слушаю и не смотрю всякую негативную ересь, и делаю только то, что мне приятно, что радует и успокаивает.
Все будет хорошо! В это нужно верить даже тогда, когда вокруг кони скачут, и избы горят. То, во что веришь ты сам, становится твоим миром.
Всем здоровья!