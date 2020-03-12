Чт, 12.03.2020
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Продажа билетов на концерт Полины Гагариной приостановлена: выступление артистки переносят на новую дату

Полина Гагарина

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

В это воскресенье, 15 марта, должен состояться концерт российской певицы Полины Гагариной в таллиннском ледовом холле Тондираба, однако на сайте piletilevi.ee продажа билетов на данный момент приостановлена и очень большая вероятность того, что Гагарину ждет судьба Киркорова. 

Ранее Полина ответила на вопрос подписчика в своем Instagram, что концерт в Таллинне состоится. Но ситуация в стране меняется очень быстро и сейчас уже дуют другие ветра. 

Афиша концерта Полины Гагариной на сайте piletilevi.ee

ФОТО: Скриншот с сайта piletilevi.ee

Инстаграм Полины Гагариной.

ФОТО: Скриншот из Instagram

Портал Limon.ee уже отправил запрос в пресс-службу фирмы-организаторы концерта, но пока официального ответа не получил. По словам концертного агентства, сейчас выбирается новая дата и как только она будет определена, об этом незамедлительно сообщат СМИ. Этим они нам дали понять, что выступление в любом случае будет перенесено. 

«По рекомендации правительства и Департамента здоровья Эстонии концерт Полины Гагариной, запланированный на 15 марта, переносится. Новая дата концерта и порядок возврата билетов будут объявлены в ближайшее время. Организатор и артист надеются на ваше понимание», - говорится в свежем сообщении. 

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