Продажа билетов на концерт Полины Гагариной приостановлена: выступление артистки переносят на новую дату

Ранее Полина ответила на вопрос подписчика в своем Instagram, что концерт в Таллинне состоится. Но ситуация в стране меняется очень быстро и сейчас уже дуют другие ветра.

Афиша концерта Полины Гагариной на сайте piletilevi.ee ФОТО: Скриншот с сайта piletilevi.ee

Инстаграм Полины Гагариной. ФОТО: Скриншот из Instagram

Портал Limon.ee уже отправил запрос в пресс-службу фирмы-организаторы концерта, но пока официального ответа не получил. По словам концертного агентства, сейчас выбирается новая дата и как только она будет определена, об этом незамедлительно сообщат СМИ. Этим они нам дали понять, что выступление в любом случае будет перенесено.