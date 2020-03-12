Продажа билетов на концерт Полины Гагариной приостановлена: выступление артистки переносят на новую дату

В это воскресенье, 15 марта, должен состояться концерт российской певицы Полины Гагариной в таллиннском ледовом холле Тондираба, однако на сайте piletilevi.ee продажа билетов на данный момент приостановлена и очень большая вероятность того, что Гагарину ждет судьба Киркорова.
Ранее Полина ответила на вопрос подписчика в своем Instagram, что концерт в Таллинне состоится. Но ситуация в стране меняется очень быстро и сейчас уже дуют другие ветра.
Портал Limon.ee уже отправил запрос в пресс-службу фирмы-организаторы концерта, но пока официального ответа не получил. По словам концертного агентства, сейчас выбирается новая дата и как только она будет определена, об этом незамедлительно сообщат СМИ. Этим они нам дали понять, что выступление в любом случае будет перенесено.
«По рекомендации правительства и Департамента здоровья Эстонии концерт Полины Гагариной, запланированный на 15 марта, переносится. Новая дата концерта и порядок возврата билетов будут объявлены в ближайшее время. Организатор и артист надеются на ваше понимание», - говорится в свежем сообщении.