Селин Дион отменила два концерта и сдала тест на коронавирус

Селин Дион отложила два своих концерта — в Вашингтоне и в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Сразу после появления первых симптомов врачи решили не рисковать и сделали звезде тест на коронавирус. К счастью, результат оказался отрицательным, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на Page Six.
Официальное заявление Селин Дион
«В понедельник вечером, через день после завершения шестимесячного шоу в Нью-Йорке, Селин начала чувствовать симптомы обычной простуды», — говорится в сообщении на ее официальной странице в Facebook.
Симптомы сохранялись до вторника, и врачи предписали ей отдыхать в течение следующих пяти-семи дней. После тестирования врачи пришли к выводу, что ее вирус не был связан с COVID-19.
Селин Дион расстроена из-за отмены двух своих предстоящих концертов. «Мне очень жаль, что я разочаровал своих поклонников в Вашингтоне и Питтсбурге. Надеюсь, все всё понимают», — добавила певица в своем заявлении.
Дион перенесла свое выступление, которое должно было состояться 11 марта на арене Capital One Arena, на 16 ноября 2020 года. А запланированный на 13 марта концерт, который должен был пройти на арене PPG Paints Arena, состоится 18 ноября 2020 года.
«Ожидается, что концерты ее тура «COURAGE WORLD TOUR» возобновятся во вторник, 24 марта, в Денвере, штат Колорадо, в Pepsi Center, как и планировалось изначально», — говорится в сообщении.