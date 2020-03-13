Селин Дион отменила два концерта и сдала тест на коронавирус

Сразу после появления первых симптомов врачи решили не рисковать и сделали звезде тест на коронавирус. К счастью, результат оказался отрицательным, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на Page Six.

Официальное заявление Селин Дион

«В понедельник вечером, через день после завершения шестимесячного шоу в Нью-Йорке, Селин начала чувствовать симптомы обычной простуды», — говорится в сообщении на ее официальной странице в Facebook.

Симптомы сохранялись до вторника, и врачи предписали ей отдыхать в течение следующих пяти-семи дней. После тестирования врачи пришли к выводу, что ее вирус не был связан с COVID-19.

Селин Дион расстроена из-за отмены двух своих предстоящих концертов. «Мне очень жаль, что я разочаровал своих поклонников в Вашингтоне и Питтсбурге. Надеюсь, все всё понимают», — добавила певица в своем заявлении.

Дион перенесла свое выступление, которое должно было состояться 11 марта на арене Capital One Arena, на 16 ноября 2020 года. А запланированный на 13 марта концерт, который должен был пройти на арене PPG Paints Arena, состоится 18 ноября 2020 года.