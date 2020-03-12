Срочные меры: кинотеатры Forum Cinemas допускают на один сеанс до 100 человек

Forum Cinemas принимает во внимание представленные правительством рекомендации и с пятницы ни на один киносеанс Forum Cinemas невозможно будет забронировать более 100 билетов. Кроме того, между забронированными местами будет оставаться по одному свободному, чтобы обеспечить достаточную дистанцию между зрителями.
Мы решили принять соответствующие меры после рекомендации премьер-министра Юри Ратаса отложить любые мероприятия с участием более 100 человек. В результате мы уже сейчас бронируем места на сеансы таким образом, чтобы в зале одновременно не находились более 100 человек, а также обеспечиваем каждому посетителю «приватное пространство» — по обе стороны от забронированного места никто сидеть не будет. Например, отправившись в кино вдвоем, вы можете сидеть рядом, но с каждой стороны от вас будет, как минимум, одно свободное место,
— пояснил директор по операциям в странах Балтии Forum Cinemas Кристьян Конго.
«На число сеансов ограничения не влияет, а также в настоящее время нет планов менять часы работы кинотеатров. Впрочем, мы непременно будем следить за ситуацией и при необходимости запустим подготовленные кризисные планы», — добавил Конго.
«В последние недели мы отметили несколько меньшее количество посещений, чем в среднем, и чем можно было бы ожидать, но в этом не обязательно следует винить один только вирус, — добавил Конго. — Безусловно, впрочем, коронавирус повлиял на перенос премьер. Например, новый фильм о Джеймсе Бонде, недавно объявленная премьера нового эстонского художественного фильма «Райн», а также мультфильм «Кролик Питер 2» перенесены на август».
Кинотеатр выкупит уже проданные билеты на премьеры.
В странах Балтии Forum Cinemas OÜ управляет 9 кинотеатрами, 5 из которых находятся в Литве. В Эстонии предприятие обладает 26% долей рынка, в Латвии 38%, а в Литве 71%.
Forum Cinemas OÜ принадлежит финскому кинооператору Finnkino Grupp, в свою очередь входящему в состав Odeon Group, владельцем которой является американская сеть кинотеатров AMC. AMC — это крупнейшая сеть кинотеатров США, акции которой котируются на Нью-Йоркской бирже.