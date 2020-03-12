Срочные меры: кинотеатры Forum Cinemas допускают на один сеанс до 100 человек

Мы решили принять соответствующие меры после рекомендации премьер-министра Юри Ратаса отложить любые мероприятия с участием более 100 человек. В результате мы уже сейчас бронируем места на сеансы таким образом, чтобы в зале одновременно не находились более 100 человек, а также обеспечиваем каждому посетителю «приватное пространство» — по обе стороны от забронированного места никто сидеть не будет. Например, отправившись в кино вдвоем, вы можете сидеть рядом, но с каждой стороны от вас будет, как минимум, одно свободное место,