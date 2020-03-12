«Наши больницы не справляются»: икона Instagram Кьяра Ферраньи рассказала о коронавирусе в Италии

Этот пост должен объяснить ситуацию моим иностранным подписчикам, которые нечетко понимают текущую ситуацию в Италии: она плохая. У нас более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 600 смертей и более 5 тысяч человек, находящихся в больницах в тяжелом состоянии. Больницы не готовы к такому наплыву пациентов, но врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу больных. Но если в ближайшее время рост числа зараженных не замедлится, они будут вынуждены выбирать пациентов в соответствии с их возрастом и вероятностью выжить. Государство приняло решение закрыть всех итальянцев в их домах до 3 апреля, чтобы предотвратить распространение вируса и избежать коллапса всей системы и больниц. Пожалуйста, осознайте, что это не обычный грипп. Коронавирус намного опаснее для всех нас. Оставайтесь дома, насколько это возможно, в это критическое время. Посоветуйте другим быть осторожными, помогите больницам Италии,