Эдгар Гергель: отмена концерта Киркоров в ситуации, когда открыты границы страны и школы - полная чушь

Вице-мэр столицы Вадим Белобровцев пишет на своей странице в Facebook, что они с организатором концерта Зоей Гор пришли к единому мнению о том, что проведение концерта поп-короля российской эстрады в сложившейся почти кризисной ситуации в стране невозможно. Это здорово, что фирма-организатор концерта решилась на этот шаг и команда Киркорова отнеслась ко всему с пониманием. Не стоит забывать, что уже пять фур с техникой и реквизитом прибыли в Таллинн из Москвы, большая команда артиста прошла границу. Какие уже расходы понесли организаторы в связи с этим и понесут повторно в октябре? Даже боюсь представить! Но БРАВО им за заботу о других людях, о своих гостях и клиентах!

Даже не верится, что городские власти, преимущественно представители Центристской партии, впервые так быстро и без долгих разговоров прислушались к Кейт Пентус-Розиманнус из Партии реформ, которая посоветовала отменить концерт Киркорова, запланированный на завтра, она была из этой партии не одна с таким мнением. Да и много простых жителей уже радуются этому решению. Бесспорно, если все стороны это устраивает, кроме тех, кто купил дорогостоящие билеты на концерт, то это хорошо, здоровье - это главное. Но почему тогда до сих пор работают школы, детсады, торговые центры и автобусы «Тотального диктанта» колесят по городу, рекламируя это массовое мероприятие? Отменять, так уже все массовые мероприятия, а не выборочно. Или чем Киркоров хуже или лучше других?

Не в ледовом холле дело

Не стоит забывать, что коронавирус начался не в ледовом холле Тондираба и даже не в Таллинне, и не в Эстонии, он начался далеко за пределами страны, и за эти же самые пределы по-прежнему летают самолеты, ездят автобусы и ходят корабли. Какой толк от тепловизоров, если у человек коронавирус только один день и температура тела запросто может быть в норме, несмотря на наличие болезни. Почему поездки никто не отменит? Или это слишком дорого?

В Латвии у политиков серьезный разговор. С 13 марта закрывают все школы, отменят все массовые мероприятия более 200 человек. Справедливо. А у нас пока никто не может взять на себя ответственность ни за что и четко сформулировать позицию всего государства, правительства. Лишь хождения Ратаса вокруг да около, или в его случае - катание туда-сюда.