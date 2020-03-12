Компания airBaltic увольняет 350 сотрудников из-за коронавируса

Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, предложит неоплачиваемые отпуска, не будет продлевать испытательные сроки или же ликвидирует рабочие места. По информации на сайте авиакомпании, в ней трудоустроены 1600 человек.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим заявил, что, к сожалению, вызванный коронавирусом кризис обостряется.

«У нас в настоящее время нет других возможностей, кроме как в этой чрезвычайной ситуации предпринять чрезвычайные меры, чтобы наша компания могла восстановиться, когда этот глобальный кризис закончится. Нет никаких сомнений в том, что в конце концов ситуация улучшится и airBaltic вернется к своей стратегии роста. Я благодарен нашей команде и жителям Латвии за оказанную нам поддержку в это трудное время», – сказал он.

Из-за коронавируса airBaltic в целом отменила 580 рейсов в период с 9 марта по 31 мая. По соображениям здоровья и безопасности, а также с учетом рекомендаций ответственных учреждений временно отменены все рейсы в Италию и Израиль.